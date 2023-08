Clamoroso Roma, Belotti rinnova e può partire: il sostituto è già in Serie A

CalcioWeb

Arrivato con un contratto annuale, con un bagaglio di oltre 100 gol in Serie A, Andrea Belotti ha deluso nella sua prima stagione con la Roma. Di professione fa l’attaccante e nonostante il suo spirito di sacrificio, la sua professionalità e la voglia di rimettersi in gioco dopo qualche annata difficile con il Torino, un bomber come Belotti si giudica principalmente dai gol. Un rigore sbagliato, 0 gol in Serie A, 4 nelle coppe. Bomber di riserva, vero, ma senza Abraham, attualmente, è lui il titolare. E le prospettive non sono delle migliori.

Il rinnovo è arrivato ugualmente, il ‘Gallo’ è stato richiesto dallo stesso Mourinho la scorsa stagione per completare il reparto. Ma il prolungamento del contratto potrebbe rivelarsi un sign and trade stile NBA: rinnovo e cessione davanti a una buona offerta. Essendo arrivato a parametro zero rappresenterebbe anche una plusvalenza, come fa notare “Il Corriere dello Sport”.

Un colpo dalla Serie A e un ex Inter

Thiago Pinto sta già sondando il mercato per un eventuale sostituto dell’ex Torino. Fra i nomi proposti c’è Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta finito indietro nelle gerarchie di Gasperini. L’arrivo di Tourè, pagato 30 milioni dall’Almeria, profuma di titolarità e il bomber colombiano potrebbe decidere di cambiare aria. Fra le alternative anche Alexis Sanchez, mezza punta ex Inter che proprio in nerazzurro si è specializzato nel ruolo di attaccante di riserva e potrebbe tornare utile in termini di esperienza e qualità.

Situazione ancora ingarbugliata sul fronte attaccante titolare. Con Scamacca dirottato verso una diretta concorrente e la pista Taremi che sembra essersi raffreddata a causa delle resistenze del Porto, Morata sembra l’unico rimasto.