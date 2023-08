Roma-Lukaku, botto di fine mercato: le condizioni per il colpo da scudetto

CalcioWeb

Niente più foto provocatorie mentre abbraccia un ‘attaccante che non c’è’, adesso Josè Mourinho il bomber l’ha trovato. Sardar Azmoun, bomber iraniano prelevato dal Bayer Leverkusen, è un nuovo calciatore della Roma. Basterà per aspettare il ritorno di Abraham post infortunio? Nei piani dell’allenatore portoghese sembrerebbe di no.

Non è da escludere, infatti, che i giallorossi possano aggiungere un’altra pedina al proprio reparto offensivo. Non un’aggiunta di contorno, ma un vero e proprio botto di fine mercato. Da giorni, nella Capitale, a bassa voce, si fa il nome di Romelu Lukaku.

La situazione Lukaku

Voleva tornare all’Inter, poi non ha risposto al telefono. Ha accarezzato l’idea di trasferirsi al Milan, si è promesso alla Juventus, ma lo scambio con Vlahovic non è mai decollato definitivamente. Ha detto no all’Arabia Saudita. Cosa c’è nel futuro di Romelu Lukaku? Ad oggi: allenamenti fuori rosa, un conto in baca che si arricchisce con le sterline del Chelsea e scarse prospettive di mercato. Negli ultimi giorni di mercato qualcosa potrebbe muoversi, è interesse di tutte le parti in causa.

Le condizioni per l’arrivo di Romelu Lukaku a Roma

Il primo nodo da sciogliere è quello legato all’ingaggio. Lukaku percepisce circa 12 milioni di euro. La Roma sarebbe anche disposta ad accollarsi l’intero ingaggio, a patto che l’operazione però possa avvenire in prestito. Il Chelsea di prestito non vuole sentir parlare e fin qui ha sempre negato ogni richiesta riguardante tale formula, fermamente convinto di poter vendere il giocatore.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato però, questa convinzione inizia a vacillare. Lukaku è un separato in casa “d’oro”, parcheggiarlo per un’intera stagione o anche solo fino a gennaio graverebbe solo sulle casse della società svalutando ulteriormente il prezzo di un cartellino che oggi nessuno sembra voler pagare (la richiesta è fra i 30 e i 40 milioni).

Se il Chelsea dovesse aprire al prestito occhio alla concorrenza Europea: il Barcellona potrebbe inserirsi, il PSG tiene d’occhio la situazione in caso di mancato arrivo di Kolo Muani.

Roma da scudetto

Con Lukaku a far coppia con Dybala, le prospettive di vedere una Roma da scudetto non sono poi così remote. I giallorossi si sono mossi in maniera decisa sul mercato sacrificando Ibanez e Matic, ma rinforzando la rosa con gli arrivi di Ndicka, Paredes, Renato Sanches, Aouar e Azmoun. Manca il colpo da 90, il big… il ‘Big Rom’.