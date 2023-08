Roma, Lukaku rompe il silenzio: la frase fa impazzire i tifosi!

CalcioWeb

Sono ore caldissime quelle nelle quali si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione che potrebbe portare Romelu Lukaku alla Roma. Lo stesso attaccante del Chelsea ha dato un segnale all’apparenza inequivocabile che riguarda il proprio futuro sportivo.

In occasione di un torneo giovanile a Boom, nel quale gioca il figlio, secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, ‘Big Rom’ ha dichiarato: “sono un po’ nervoso, ma domani vado a Roma per firmare“. Quel ‘nervoso’ che, visti i precedenti, potrebbe spaventare i tifosi (chiedere all’Inter), sarebbe da intendere come ‘ansioso’ e avrebbe un’accezione positiva.

Nodo ingaggio

Romelu Lukaku sembra ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore della Roma. L’unico nodo che resta da sciogliere è il costo fra prestito oneroso e ingaggio. La Roma, per motivi di transfer balance, non può andare oltre gli 8 milioni di euro. Resta da capire dunque se il calciatore accetterà di tagliarsi l’ingaggio o il Chelsea coprirà la parte restante rispetto agli 11 milioni percepiti dal bomber belga.