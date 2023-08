Roma, Lukaku è già street art: ecco il murale “RomelV”

CalcioWeb

A Roma è già Lukaku mania. La sponda rossa della Capitale non vede l’ora di accogliere Romelu Lukaku dopo l’accordo trovato nelle ultime ore fra giallorossi e Chelsea che vedrà il trasferimento dell’attaccante in prestito secco per 5 milioni di euro. Un vero e proprio botto di fine mercato che chiude una sessione importante. Sono arrivati a Roma calciatori del calibro di N’Dicka, Renato Sanches, Paredes, Azmoun e Lukaku sembra essere la ciliegina sulla torta per lottare stabilmente per un posto fra le prime 4 e chissà…

RomelV

In attesa di vederlo sbarcare a Ciampino, Romelu Lukaku è già presente sui muri della Capitale. Nel rione Monti, tra la stazione Termini e i Fori Imperiali, in una zona vicina al Colosseo, è apparso un murale che raffigura Romelu Lukaku nei panni del gladiatore Massimo Decimo Meridio, con tanto di armatura ed elmo, e la scritta RomelV (con la U che diventa V in stile latino). A realizzarlo è stato lo street artist Anonimo74.