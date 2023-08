Samardzic-Inter, così cambia tutto! L’affare già chiuso rischia di saltare

CalcioWeb

Trattativa andata in porto fra Inter e Udinese visite mediche effettuate e superate: Lazar Samardzic è un nuovo calciatore dell’Inter. O forse no. Lo scenario raccontato da “La Gazzetta dello Sport” su quanto sta accadendo nelle ultime ore ha dell’incredibile. Una trattativa praticamente chiusa, con il sì di tutte le parti in causa, rischia di saltare definitivamente.

Perchè rischia di saltare tutto?

Lo stop è arrivato dopo il cambio di agente del calciatore. Interrotto il rapporto con Rafaela Pimenta, il calciatore ha scelto il padre come nuovo agente. Il genitore ha chiesto dunque di ritoccare al rialzo alcuni dettagli dell’accordo che l’Inter aveva chiuso con l’entourage precedente: i nerazzurri si sono opposti nettamente. Nelle prossime 48 ore è attesa la decisione definitiva: la volontà di Samardzic potrebbe giocare un ruolo fondamentale in merito all’esito della trattativa.

L’accordo fra i club

Rischia di saltare anche un’interessante operazione di mercato fra Inter e Udinese. La base dell’accordo prevede 4 milioni per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto e 2 di bonus. Farà il percorso inverso, da Milano a Udine, il giovane Fabbian, visto l’anno scorso con la maglia della Reggina. La valutazione è di 4 milioni, cifra utile a pareggiare i costi del prestito oneroso. L’Inter ha sul giocatore un diritto di riacquisto pari a 12 milioni.