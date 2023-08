Addio Inter, ma Handanovic resta in Serie A: offerto a una big

CalcioWeb

Dopo 11 anni le strade di Samir Handanovic e dell’Inter si sono separate. Il portiere sloveno, insieme ai colleghi Cordaz e Onana, ha lasciato i nerazzurri che hanno optato per una vera e propria rivoluzione fra i pali. Quale futuro per Handanovic? Difficile vederlo ancora titolare ad alti livelli, ma un portiere con la sua qualità, leadership ed esperienza, potrebbe fare molto comodo a qualche squadra nelle vesti di secondo. E non è detto che lasci la Serie A.

Samir Handanovic offerto alla Lazio

La Lazio è in cerca di un vice-Provedel che possa far bene anche quando il calendario sarà intasato dalle coppe. I biancocelesti avevano messo gli occhi su Emil Audero, retrocesso con la Sampdoria, ma ironia della sorte, proprio l’Inter ha piazzato l’affondo decisivo per il portiere scuola Juventus.

Ecco che in questo particolare incrocio di estremi difensori, la società capitolina potrebbe ripiegare proprio su Samir Handanovic. Il 39enne sloveno è stato offerto alla Lazio come secondo portiere, pronto a portare a Roma la sua esperienza per almeno un’altra stagione. Per Handanovic sarebbe un ritorno: nel 2006 aveva già vestito la maglia biancoceleste in prestito dall’Udinese.