Serie A, il Napoli batte anche il Sassuolo: seconda sconfitta per la Lazio

Due su due per Napoli e Lazio, ma umori diametralmente differenti. Per i partenopei sono due vittorie in due gare, per i biancocelesti due sconfitte in due partite. Una in testa alla classifica, una inspiegabilmente in coda. Il Napoli sembra aver ripreso da dove aveva lasciato lo scorso campionato. Dopo le due reti siglate al Frosinone, gli azzurri ne rifilano altre due al Sassuolo. Osimhen ancora in rete, terzo gol per lui, questa volta su calcio di rigore. Anche Raspadori ha l’occasione di segnare dal dischetto, ma fallisce. Il raddoppio arriva con Di Lorenzo su assist del subentrante Kvaratskhelia, ormai quasi recuperato al 100%.

Momenti di amara riflessione per la Lazio. I biancocelesti non sembrano trovare equilibrio in campo e dopo la sconfitta rocambolesca contro il Lecce perdono anche in casa contro il Genoa. Retegui firma il vantaggio dei liguri e vince lo scontro ‘Nazionale’ a distanza con Immobile che, a parte una traversa colpita nel secondo tempo, è risultato avulso dal gioco. Il Genoa si difende bene, la Lazio costruisce ma non capitalizza e chiude la seconda partita consecutiva a mani vuote.