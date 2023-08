Shock Blessin, la moglie colpita da un ictus: i giocatori indossano una maglia speciale

CalcioWeb

Momento difficile per la famiglia di Alexander Blessin, allenatore visto in Italia sulla panchina del Genoa. La moglie Charlotte è stata colpita da un ictus. I giocatori dell’Union Saint-Gilloise sono rimasti particolarmente colpiti dalla notizia e hanno voluto mostrare la propria vicinanza all’allenatore con un bel gesto.

Prima della partita contro lo Standard Liegi, la squadra si è presentata in campo con una maglia con su scritto ‘Coraggio mister‘. A fine gara, poi, il tecnico ha preso parola per parlare della moglie: “è davvero difficile trovare le parole. Ho sinceramente apprezzato il gesto della squadra. Mia moglie ha guardato la partita dall’ospedale e in quel momento si è commossa. Questa vittoria le dà forza e spirito combattivo. E’ un momento difficile per la mia famiglia ma dobbiamo essere forti, darle pensieri positivi e sostenerla. Sono convinto che supererà bene tutto questo“.