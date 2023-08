Simone Verdi in Serie B: il colpo di mercato sposta gli equilibri

CalcioWeb

Simone Verdi è un calciatore di grandissima qualità in grado di fare la differenza in Serie A. Figuriamoci in Serie B. Si tratta di un classe 1992 protagonista anche in massima categoria in Italia e in contatto per iniziare una nuova avventura nel torneo cadetto. E’ un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare nel ruolo di attaccante e anche in posizione leggermente arretrata.

Il suo ruolo principale è quello di esterno destro, può giocare anche a sinistra e da trequartista. E’ dotato di dribbling, visione di gioco e di un tiro pericolosissimo anche da calcio piazzato. La prima esperienza è stata al Torino, poi le avventure in prestito con Juve Stabia, Empoli, Eibar e Carpi. La definitiva consacrazione è stata al Bologna. Nel 2018 passa al Napoli, poi il ritorno Torino. Le ultime esperienze sono state con Salernitana e Verona.

La nuova squadra di Verdi

Simone Verdi è pronto ad iniziare una nuova avventura in Serie B e si candida a diventare uno dei calciatori più importanti di tutta la categoria. E’ fatta per il passaggio al Como, una dirigenza ambiziosa con prospettiva di disputare i playoff.

La squadra di Moreno Longo è reduce dall’esordio da incubo contro il Venezia (3-0) e il gruppo è in campo per riscattarsi già dalla prossima sfida contro la Reggiana.