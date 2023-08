Sinergia per Facundo Gonzalez: la Juventus lo cede in prestito

CalcioWeb

La Juventus ha chiuso un’altra trattativa sul fronte calciomercato: è fatta per l’arrivo di Facundo Gonzalez dal Valencia: Secondo le ultime notizie i club avrebbero raggiunto l’accordo per una cifra di 350mila euro di premio formazione più bonus legati al raggiungimento di un numero minimo di presenze e alla percentuale sulla futura rivendita, fissata tra il 15 e il 20%.

Calciatore uruguaiano classe 2003, Facundo Gonzalez è considerato un calciatore di grande prospettiva ed è molto forte fisicamente e nel gioco aereo. Nel corso della breve carriera ha indossato anche la maglia dell’Espanyol e dell’Uruguay U20.

La sinergia in Serie A

Facundo Gonzalez è un calciatore giovane e con ampi margini di miglioramento. E’ appena un 20enne e l’idea della Juvenuts è quella di cederlo in prestito per la prossima stagione.

Sono andati in scena incontri con altre squadre di Serie A per definire l’operazione in prestito, dall’Hellas Verona al Monza. Nelle ultime ore, però, si è registrato lo scatto decisivo della Salernitana e il calciatore potrebbe mettersi a breve a disposizione di Paulo Sousa.