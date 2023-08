Spagna, scandalo Mondiale: Rubiales bacia Hermoso senza consenso | VIDEO

CalcioWeb

Tanta gioia per la vittoria dei Mondiali femminili, forse un po’ troppa. Infuria il dibattito in Spagna per quanto accaduto dopo la vittoria delle ‘Furie Rosse’ sull’Inghilterra in finale. Durante la premiazione, infatti, il presidente della Federazione, Luis Rubiales, ha baciato in bocca la calciatrice Jennifer Hermoso.

La ragazza ha commentato nel post partita: “non mi è piaciuto“, continuando poi a festeggiare insieme alle compagne. L’episodio non è sfuggito agli occhi attenti dei social e dell’opinione pubblica spaccatasi in due fra chi parla di “abuso” per il bacio senza consenso e chi perdona l’accaduto attribuendolo all’euforia dei festeggiamenti.

Le bisou du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso🇪🇸❌. Jennifer Hermoso : 🗣️ “Eh eh mais je n’ai pas aimé le geste, ça ne me plaît pas.” pic.twitter.com/Ldo41TATrt — Sport Passion Info (@SportsPassionI1) August 20, 2023