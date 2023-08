Ufficiale, Kane al Bayern Monaco: la lettera d’addio al Tottenham è commovente

CalcioWeb

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Harry Kane è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. La conferma è arrivata direttamente dal club tedesco attraverso un comunicato ufficiale. “L’FC Bayern ha firmato Harry Kane dal Tottenham Hotspur. Il 30enne attaccante inglese ha concordato i termini fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglia numero 9 per il club di Monaco”.

Il presidente del Bayern Herbert Hainer: “benvenuto a Monaco, Harry Kane! Siamo molto felici di questo nuovo arrivo di alta qualità. Il trasferimento ha richiesto tenacia, mordente e perseveranza – i miei complimenti a tutti coloro che sono coinvolti in queste trattative all’FC Bayern, guidati dal nostro CEO Jan-Christian Dreesen. Harry Kane non solo rafforzerà l’FC Bayern, ma sarà anche una vera risorsa per l’intera Bundesliga”.

Jan-Christian Dreesen, CEO dell’FC Bayern: “è stato un processo lungo, ma ora siamo tutti più felici che Harry Kane indosserà la maglia del Bayern Monaco con effetto immediato. Harry Kane è stato il nostro giocatore dei sogni fin dall’inizio. Si adatta perfettamente a noi e al DNA del club sia in termini di calcio che di carattere. I centravanti di livello mondiale sono sempre stati un fattore importante quando l’FC Bayern ha celebrato i suoi più grandi trionfi e siamo convinti che Harry Kane continuerà questa storia di successo. I nostri tifosi possono aspettarsi uno dei migliori marcatori del nostro tempo”.

La lettera di Kane al Tottenham

“Difficile esprimere a parole come salutare un club e dei tifosi che hanno fatto così tanto per me nella mia carriera. Sarai sempre nel mio cuore. Grazie Tottenham, grazie tifosi del Tottenham”, le prime parole. “Ciao a tutti. Volevo essere io il primo a dire a voi tifosi del Tottenham che lascerò oggi il club. Ovviamente sto vivendo molte emozioni in questo momento. Sono triste perché lascio il club dove ho vissuto quasi 20 anni della mia vita, da quando avevo 11 anni ed ero un ragazzo ad ora, che sono un uomo di 30. Ci sono stati molti grandi momenti, ricordi speciali che porterò con me per sempre. Questo vuole essere un ringraziamento a tutti quelli che sono stati i miei compagni nel corso degli anni, tutti i miei allenatori, ogni singolo membro dello staff che ha collaborato con il Tottenham. Ho creato un rapporto speciale con molte persone”.

“Infine, il grazie più importante va a voi, tifosi del Tottenham. Ho dato sempre il massimo per rendervi orgogliosi e per regalarvi momenti speciali e ricordi che spero conserverete per sempre. Sentivo che fosse il momento giusto per andare via. Non volevo iniziare la stagione con tutte queste discussioni non risolte sul futuro. Credo sia importante per il nuovo allenatore e per i giocatori concentrarsi sul riportare il Tottenham tra i top club in Inghilterra e lottare per i titoli. Auguro all’allenatore e a tutti i ragazzi buona fortuna. Vi seguirò da tifoso e spero che il Tottenham possa avere una stagione di successi. Questo è un messaggio per tutti voi tifosi del Tottenham in tutto il mondo, ogni singolo tifoso che mi ha supportato durante il mio viaggio. Io e la mia famiglia vi ameremo per sempre, non ci dimenticheremo mai di tutti i bei momenti vissuti insieme. Non è un addio, perchè non si sa mai come possono andare le cose in futuro, ma è un grazie e un arrivederci”.