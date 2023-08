Wanda Nara, il padre sulla malattia: “non si vuole curare? Sono scioccato, la situazione è grave”

CalcioWeb

Continuano a rincorrersi le voci sulle condizioni di salute di Wanda Nara, sopratutto dopo le rivelazioni del giornalista e amico Angel de Brito. Tra le persone più in ansia c’è Andrés Nara, papà della showgirl argentina e reduce dalla decisione di rinunciare al programma televisivo “Bailando 2023” proprio a causa delle condizioni della figlia.

Andrés Nara ha commentato la decisione di Wanda di andare ad Istanbul con Mauro Icardi e non iniziare subito le apposite cure: “non si vuole curare? Ho letto le sue dichiarazioni e mi ha scioccato. Sui social dice di stare bene e che non ha intenzione di fare alcun trattamento ma dopo tre giorni mi trovo tutto questo mentre faccio colazione e questo mi preoccupa”.

Ed ancora: “Maxi vorrebbe tenere tutti e tre i figli e portarli in Inghilterra da quel che so io però lei non è d’accordo anche perché non pensa che la sua situazione sia così grave. Se realmente è sicura di ciò che dicono i risultati, la situazione è molto grave e difficile”.

Sui rapporti con Lopez e Icardi ha detto: “Maxi e Mauro sono due buoni padri, molto attenti e presenti. Non so cos’è successo ma Maxi non è molto contento, lo vedo arrabbiato. Con Icardi, invece, non ho nessun rapporto”.