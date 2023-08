Zaniolo supera le visite mediche: l’ex Roma inizia una nuova avventura

CalcioWeb

Nicolò Zaniolo è chiamato a rilanciarsi definitivamente. L’attaccante italiano è reduce dalla bella stagione con la maglia del Galatasaray ed è destinato a diventare anche un punto di riferimento del nuovo percorso della Nazionale italiana.

Le trattative per il ritorno in Serie A non sono andate in porto e l’inserimento dell’Aston Villa ha fatto la differenza. L’intesa è stata raggiunta per un totale di 27 milioni tra prestito e diritto di riscatto.

Zaniolo ha superato le visite mediche a Birmingham: si è trattato di esami accurati, come avviene sempre in Inghilterra per i calciatori reduci da interventi chirurgici importanti. Poi la firma del contratto.