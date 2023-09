Ancelotti al Brasile dal 2024: il Real Madrid ha già bloccato il sostituto

CalcioWeb

Il Real Madrid è una delle squadre più forti in circolazione ed una seria candidata a trionfare in Liga spagnola e Champions League. L’avvio di stagione della squadra di Carlo Ancelotti è stato comunque positivo: in 6 partite ha conquistato 15 punti frutto di 5 vittorie e una sconfitta, proprio nell’ultima giornata nel derby contro l’Atletico. I Blancos attualmente occupano la terza posizione, alle spalle di Barcellona e Girona.

In Champions League la fase a gironi si è aperta con il successo con il minino sforzo contro l’Union Berlino (1-0 il risultato). Carlo Ancelotti continua a confermarsi uno dei migliori allenatori in circolazione e il futuro dell’allenatore italiano è delineato. L’ex Milan sarà il nuovo Ct del Brasile dal 2024 con l’obiettivo di riportare la squadra ad alti livelli.

Il successore al Real Madrid

Secondo le ultime notizie il Real Madrid avrebbe già individuato il nome del sostituto: Xabi Alonso, ex calciatore proprio dei Blancos. Il classe 1981 spagnolo attualmente allena in Germania, il Bayer Leverkusen. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, le esperienze più importanti sono state con Real Madrid e Liverpool. Nel curriculum anche le stagioni con Real Sociedad, Eibar e Bayern Monaco.

Nel 2018 intraprende la carriera da allenatore, dalle giovanili del Real Madrid. La definitiva consacrazione si registra alla guida del Bayer Leverkusen. Dalla prossima stagione potrebbe materializzarsi il grande ritorno ai Blancos.