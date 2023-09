Blackout Milan? Conferenza stampa di Pioli interrotta: cos’è successo a Milanello

CalcioWeb

Stefano Pioli, novello Clint Eastwood, è “L’uomo nel mirino”. Ma quello del Milan non è un film. Il 5-1 subito nel derby contro l’Inter è storia vera, nuda e cruda, difficile da romanzare. A pesare non è tanto la sconfitta nel derby, seppur sia la 5ª nel 2023 (!), ma il modo in cui i rossoneri, dopo aver segnato il 2-1, si siano completamente sciolti.

I tifosi rimproverano a Pioli un atteggiamento sbagliato da parte della squadra, dovuto a errori di valutazione nella preparazione dei derby, partita che, visti i risultati, l’allenatore rossonero non sembra riuscire a preparare bene. La vigilia dell’esordio in Champions League contro il Newcastle si carica dunque di tensioni e aspettative.

Le parole di Pioli a Sky Sport

L’allenatore rossonero ha esordito così ai microfoni di Sky Sport: “la delusione è stata forte, ma domani abbiamo l’occasione per dimostrare che non siamo quelli visti sabato contro l’Inter. Non ho avuto bisogno di intervenire, serve poco parlare e tanto fare. Ed è quello che mi aspetto dalla squadra e da me stesso“.

L’allenatore rossonero ha aggiunto: “le emozioni ci sono e sono tante. Giocare la Champions LEague è importante e sappiamo cosa significa per il Milan e per i tifosi. Abbraccerò Tonali prima della partita e mi farà piacere farlo. Zlatan doveva venire già domani.

Tomori torna e poi vediamo. Abbiamo giocato pochi giorni fa nel derby e quindi bisogna vedere. Il Milan tatticamente sarà diverso. Domani sarà un tipo di partita diversa. L’Inter giocava con due punte mentre il Newcastle lo farà con una. Abbiamo pagato a livello di attenzione e scaltrezza. Sarebbe importante cominciare bene domani. Abbiamo le nostre opportunità nonostante il PSG sia favorito e ci sono squadre importanti come Borussia Dortmund e Newcastle“.

La conferenza stampa… interrotta

In conferenza stampa Pioli ha parlato di Sandro Tonali, ex rossonero che si ritroverà come avversario nella sfida contro il Newcastle: “Non è stato semplice switchare. Avevamo tanta fiducia ed è stata una delusione forte la sconfitta nel derby. Per Fortuna abbiamo la Champions League. Sandro è stato un giocatore importante per noi per riuscire a vincere. Gli auguriamo il meglio dalla prossima partita“.

Pioli ha commentato poi l’impatto dei nuovi calciatori arrivati in rosa: “credo che abbiamo subito più noi il derby che i calciatori nuovi. Hanno affrontato la partita con più serenità. Quando parlo di questa non intendo il fatto di sottovalutare la gara. La serenità ti permette di esprimerti al meglio“.

In merito agli euro-obiettivi, Pioli ha dichiarato: “migliorarsi in questa competizione significherebbe arrivare fino in fondo. Dobbiamo pensare a partita dopo partita come abbiamo fatto. Vedo il PSG un po’ più favorito ma poi ci sono tutte squadre che si possono levare i punti tra di loro. Dobbiamo cercare di affrontare il girone con la voglia di passarlo“.

Una conferenza stampa nella quale non è mancato qualche contrattempo. In un momento un po’ ‘buio’ per i rossoneri, si è messo di mezzo anche un blackout a Milanello che ha costretto la conferenza stampa a uno stop forzato.