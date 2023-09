Bologna, Thiago Motta è una furia contro gli arbitri: “situazione delirante”

CalcioWeb

Il Bologna non è riuscito a sfondare contro il Monza e uno dei primi posticipi della 6ª giornata del campionato di Serie A si è concluso in pareggio a reti inviolate. L’allenatore Thiago Motta si è infuriato per il gol annullato a Ferguson a inizio secondo tempo per presunto fallo di Zirkzee su Caldirola.

“Il gol annullato? L’ennesimo episodio decisivo che va contro il Bologna. Contro la Juventus mi sono trattenuto nel commentare, ma oggi è più forte di me. Si tratta del quarto episodio non banale ma decisivo che ci va contro”.

“Convocano riunioni con gli allenatori, ma poi in campo fanno tutto il contrario. Se continuiamo in questa direzione, io non riesco a stare in silenzio”. Sull’espulsione di Saelemaekers, colpevole di aver applaudito il direttore di gara nel finale: “sa di aver sbagliato e ha chiesto scusa ai compagni, anche se la situazione arbitrale è stata davvero delirante per tutti”.