Bonucci-Juventus, è guerra: scelta durissima del calciatore

Alle prese con il caso doping riguardante Paul Pogba, la Juventus è pronta a ricevere un’altra brutta notizia. La grana riguardante la situazione di Leonardo Bonucci non si è conclusa con la cessione del calciatore all’Union Berlino. Secondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, il difensore, infatti, ha deciso di fare causa alla Juventus per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi in bianconero.

Il calciatore, ricordiamo, è stato messo fuori rosa dopo che ha preferito restare alla Juventus nonostante gli fosse stato intimato di chiudere la sua carriera o scegliersi un altra squadra per la stagione corrente. La richiesta di Bonucci sarebbe un risarcimento danni di natura professionale e d’immagine dovuto alla mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione.

Bonucci era stato, infatti, costretto a effettuare allenamenti serali, in orari differenti rispetto ai compagni di squadre, senza incontrare lo staff tecnico. Accesso negato in palestra, piscina e ristorante. Il calciatore ha precisato che qualsiasi cifra dovesse venire fuori da questa vicenda sarà devoluta a Neuroland, associazione che sostiene le famiglie di bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Live Onlus, che attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi alto profilo acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni.