Brasile, Richarlison sbaglia un gol assurdo e scoppia a piangere | VIDEO

Nella notte è andata in scena una partita importante valida per i prossimi Mondiali tra Brasile e Bolivia. La sfida non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 5-1. Dopo il rigore sbagliato da Neymar, il Brasile si è scatenato con le doppiette di Rodrygo e il nuovo attaccante dell’Al-Hilal e Raphinha.

La sfida è salita alla ribalta anche per un altro motivo: le lacrime dell’attaccante Richarlison. Nel corso della partita il calciatore del Tottenham è stato protagonista in negativo con un gravissimo errore sottoporta.

Il pallone è finito ‘alle stelle’ e al 71′ l’attaccante è stato sostituito. Il brasiliano è scoppiato in lacrime, deluso per l’occasione mancata.

