Brindisi-Catania posticipata: il motivo

Continua il programma della 2ª giornata del campionato di Serie C e in particolar modo il Girone C regala spettacolo. Nel primo match del turno gol ed emozioni tra Sorrento e Audace Cerignola, la sfida si è conclusa sullo spettacolare 2-2. E’ altissima l’attesa per le altre partite. Il Crotone in campo contro la Turris, trasferta del Potenza sul campo del Latina.

A chiudere Monopoli-Monterosi. Lunedì in campo altre partite. Nel big match sfida tra Benevento e Francavilla, poi Foggia-Giugliano, Juve Stabia-Avellino e Picerno-Taranto.

Brindisi-Catania posticipata

Non si gioca, invece, la partita tra Brindisi e Catania. Il motivo? Come confermato dalla Lega Pro, attraverso un comunicato, il rinvio è stato ufficializzato per l’inagibilità dello stadio Iacovone in seguito all’incendio divampato nell’impiato del Taranto in occasione del match contro il Foggia. E’ lo stadio indicato dal Brindisi per disputare le gare interne per i lavori del ‘Fanuzzi’.