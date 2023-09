Cagliari e Udinese ancora ko: le ultime sulle panchine di Sottil e Ranieri

CalcioWeb

Si sono concluse altre due partite valide per la 5ª giornata del campionato di Serie A e la situazione in panchina è sempre più calda. In particolar modo è a serio rischio esonero l’allenatore Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese. La squadra bianconera è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, 0-2 il risultato finale con gol di Martinez Quarta dopo 32 minuti e Bonaventura nel finale.

La classifica dell’Udinese è molto preoccupante: in 5 partite ha conquistato appena 3 punti, frutto di tre pareggi consecutivi e due sconfitte. La vittoria slitta ancora e la posizione di Sottil è a rischio. La dirigenza inizia a valutare l’esonero e solo l’imminente partita contro il Napoli di mercoledì potrebbe evitare il ribaltone. Sono comunque in corso valutazioni.

Non è a rischio, al momento, la posizione di Claudio Ranieri. L’inizio di stagione del Cagliari non è stato positivo e il penultimo posto è preoccupante. La partita contro l’Atalanta si è conclusa 2-0 a favore dei nerazzurri con gol di Lookman e Pasalic. Il tecnico Ranieri avrà l’occasione di riscattarsi già mercoledì contro il Milan.