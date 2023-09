Dramma in campo: calciatore muore durante una partita per malore improvviso | VIDEO

CalcioWeb

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di un calciatore durante una partita, in Guatemala. Il calciatore Denilson Estuardo Perez Gomez è crollato in campo a causa di un malore improvviso. Il calciatore del San Pedro Pinula, una formazione militante nella Liga Tercera Division, ha perso la vita durante un match di calcio.

Perez Gomez è morto all’Estadio Municipal Sabino Gonzalez di San Pedro Pinula nella sfida valida per la 3ª giornata del Torneo Apertura 2023 contro i Remicheros de Jalapa. Al 24′ il calciatore ha perso i sensi ed è crollato. L’intervento dei compagni e dello staff medico è stato immediato, poi il trasporto in ospedale e la conferma del decesso.

Le cause della morte non sono state ancora comunicate. Sul web si sono registrati già tantissimi messaggi di dolore e di cordoglio per la morte di un calciatore ancora giovanissimo.

#TerceraGt | el futbol de guatemala está de luto, el jugador Denilson Estuardo Pérez Gómez de San Pedro Pinula FC, falleció minutos despues de desmayarse al minuto 24 en el juego ante Remicheros de Jalapa, poe la #J06 del #Apertura2023. QEPD pic.twitter.com/4iu5ZDeIo6 — Futbol Chapin HD (@FutbolChapinHD) September 7, 2023