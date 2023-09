Calciomercato Inter, è fatta per Klaassen: la formula dell’arrivo

CalcioWeb

Manca pochissimo alla conclusione del calciomercato estivo delle squadre di Serie A. Sono ore caldissime per chiudere gli ultimi colpi di mercato e puntellare le varie rose fino alla deadline delle ore 20:00 oltre la quale si potranno firmare solo calciatori svincolati e senza contratto.

L’Inter piazza un colo importante rinforzando la propria mediana con un centrocampista di grande esperienza europea, 299 partite e 86 gol fra Nazionale olandese e club. Davy Klaassen è pronto a vestire di nerazzurro.

È fatta per Davy Klaassen all’Inter

Bel colpo dell’Inter, particolarmente in rapporto qualità prezzo. Klaassen arriverà da svincolato dall’Ajax che, vista la militanza di oltre 20 anni con il club, ha deciso di concedergli l’uscita gratuita prima della scadenza del contratto. L’Inter risparmierà i soldi del cartellino e offrirà al calciatore un contratto da 1.5 milioni di euro per un anno con opzione sulla stagione successiva. Il calciatore è atteso in città per visite mediche e firma.