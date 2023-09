Calciomercato, i NOMI dei prosssimi due acquisti della Juventus

CalcioWeb

Il calciomercato estivo della Juventus non ha regalato particolari scossoni. La dirigenza ha concluso alcune trattative soprattutto in uscita e in entrata è stata definita l’operazione per l’arrivo di Weah. L’inizio di stagione della squadra di Massimiliano Allegri è stato dai due volti: ottimo in trasferta (successi contro Udinese e Empoli), altalenante in casa (pareggio contro il Bologna).

Il tecnico bianconero è concentrato in vista del big match dopo la pausa per le Nazionali contro la Lazio, reduce dal trionfo al ‘Maradona’ contro il Napoli. Il dirigente Giuntoli si prepara a scatenarsi sul calciomercato in entrata in vista delle prossime sessioni. La nuova strategia del club è ormai quella di puntare sui giovani talenti già pronti per alti livelli e con la prospettiva di realizzare plusvalenze con l’obiettivo di garantire un futuro importante al club.

Juventus, bloccati due calciatori

La Juventus ha deciso di anticipare i tempi e due trattative sono in stato avanzato. Il primo nome è quello di Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo. E’ un centrale di centrocampo classe 2004 in grado di giocare anche in posizione leggermente arretrata. Cresciuto allo Strasburgo, la prima esperienza è stata in seconda squadra poi il definitivo salto di qualità con i grandi. L’addio allo Strasburgo è certo a giugno, ma la Juventus potrebbe anticipare i tempi già a gennaio.

Il secondo nome è quello di Emmanuel Kouadio Koné, calciatore francese, di origini ivoriane, centrocampista del Borussia M’gladbach. E’ un centrale di centrocampo classe 2001. Cresciuto al Tolosa, la prima esperienza è stata in seconda squadra al club francese, poi il salto di qualità in prima squadra. La definitiva consacrazione si è registrata nel 2021 con il passaggio al Borussia M’gladbach. Protagonista anche della trafila della Nazionale francese dall’Under-18 all’Under 21. Potrebbe prendere il posto di Paul Pogba, reduce da una serie di infortuni e condizionato dai problemi fisici.