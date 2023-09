Calciomercato, Origi cambia maglia in prestito: la nuova squadra del milanista

CalcioWeb

Si è conclusa un’altra trattativa in attacco nelle ultime ore di calciomercato. Attivissimo il Milan, in entrata e uscita. I rossoneri hanno definito l’arrivo dalla Fiorentina di Luka Jovic, si tratta di un attaccante in grado di garantire importanti alternative in attacco all’allenatore Stefano Pioli. La squadra adesso è completa e dovrà lottare per lo scudetto e raggiungere il miglior risultato anche in Europa.

Il Milan ha definito anche un’altra operazione in uscita: Divock Origi lascia il club rossonero e va in prestito al Nottingham Forest. L’ultima stagione dell’ex Liverpool è stata molto deludente e adesso dovrà riscattarsi. Il calciatore belga sta svolgendo le visite mediche con il club inglese e si prepara per una nuova avventura in Premier League, dopo quella con i Reds.

Origi è un jolly dal punto di visgta tecnico per le capacità di giocare in diversi ruoli dell’attacco, ma dovrà ritrovare la condizione fisica e soprattutto la fiducia dopo l’ultima deludente stagione.