Mercato aperto in Turchia, nel mirino due calciatori di due big di Serie A

Il mercato della Serie A è chiuso da circa 10 giorni, così come quello delle maggiori leghe europee, ma c’è chi ancora ha alcuni giorni disponibili nella sua finestra di acquisti estiva. No, non stiamo parlando dell’Arabia Saudita, anche la Saudi League ha chiuso i battenti dopo aver speso cifre astronomiche e aver saccheggiato i campioni dei club di tutto il mondo. Parliamo della Turchia.

Negli ultimi 4 giorni di trattative rimaste, i club turchi possono ancora assicurarsi qualche profilo interessante per rinforzare le proprie rose.

Pasalic e Celik nel mirino dei club turchi

Fenerbahce e Galatasaray sono fra le squadre più attive e hanno messo nel mirino due calciatori di due squadre che in Serie A puntano all’Europa. Il Fenerbahce ha messo nel mirino Mario Pasalic, trequartista dell’Atalanta e fedelissimo di Gasperini. Con l’arrivo di Charles De Ketelaere, che sembra aver iniziato bene la sua carriera a Bergamo, Pasalic potrebbe trovare meno minuti e risultare anche meno indispensabile nello scacchiere atalantino. Il costo è di 20 milioni, un po’ alto per le casse dei turchi.

Da registrare anche l’interessamento del Galatasaray per Zeki Celik, terzino destro della Roma impiegato anche come esterno di centrocampo. I giallorossi non sembrano propensi a liberarsi del calciatore senza poterlo sostituire, seppur in rosa abbiano Kristensen e Karsdorp nello stesso ruolo.