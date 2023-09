I 30 candidati al Pallone d’Oro 2023, l’elenco completo: un italiano e altri 3 Serie A

CalcioWeb

France Football ha svelato l’elenco dei 30 candidati in corsa per la vittoria del Pallone d’Oro 2023, riservato al miglior calciatore dell’annata 2022-2023. C’è un solo italiano in lista: si tratta del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella.

Il campionato di Serie A è rappresentato anche da Lautaro Martinez, dai napoletani Kvara e Osimhen. La cerimonia di premiazione è prevista per il 30 ottobre. Si preannuncia un testa a testa tra Messi, trascinatore dell’Argentina al Mondiale, e Haaland. Per il calciatore argentino sarebbe l’ottavo Pallone d’Oro della carriera, mentre il norvegese va a caccia del primo titolo.

Ecco la lista completa dei candidati al Pallone d’Oro

Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Andre Onana (Inter/Manchester United), Karim Benzema (Real Madrid/Al Ittihad), Moahamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/Psg), Bernardo Silva (Manchester City), Emiliano Martinez (Aston Villa), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Nicolò Barella (Inter), Ruben Dias (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Yassine Bounou (Siviglia/Al Hilal), Martin Odegaard (Arsenal), Julian Alvarez (Manchester City), Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona), Vinicius Jr (Real Madrid), Lionel Messi (Psg/Inter Miami), Lautaro Martinez (Inter), Rodri (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Robert Lewandowski (Barcellona), Kylian Mbappe (Psg), Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco), Victor Osimhen (Napoli), Luka Modric (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco).