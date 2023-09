Caso Osimhen, netta presa di posizione del Napoli: il comunicato e la risposta all’agente

CalcioWeb

In merito al caso Osimhen, dopo la reazione furiosa dell’agente, la cancellazione delle foto social da parte del calciatore, poi la riappacificazione e le risposte sul campo, mancava solo l’intervento del Napoli. La società, fin qui, era rimasta silente in merito alla situazione, probabilmente in maniera anche corretta, lasciando prima sbollire la tensione delle prime ore, aspettando la partita contro l’Udinese, per poi fare chiarezza.

E così è stato. Il Napoli, nella serata odierna, ha pubblicato un comunicato nel quale si legge come Osimhen sia considerato un patrimonio della società e che non ci sia mai stata la volontà di offenderlo o deriderlo. Il video, sullo stile di TikTok, era una leggera parodia.

Fra le righe, impossibile non leggere una risposta alle dichiarazioni dell’agente che si era riservato la possibilità di intraprendere ogni azione necessaria per tutelare l’immagine e la carriera del suo assistito “deriso” dal Napoli.

Il comunicato del Napoli

“Il Calcio Napoli, onde evitare qualsivoglia strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società.

A dimostrazione di cio’, durante il ritiro estivo, il Club ha fermamente respinto ogni offerta ricevuta per il trasferimento all’estero dell’attaccante.

Rappresenta dato di esperienza comune il fatto che sui social, in particolare su TikTok, da sempre, il linguaggio espressivo viene realizzato con leggerezza e creatività, senza avere avuto, nel caso che ha visto protagonista Osimhen, alcuna intenzione di dileggio o di derisione. Comunque se Victor avesse percepito una qualsiasi offesa nei suoi confronti questa era estranea a qualsivoglia volontà della società“.