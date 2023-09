Champions League, Napoli vittoria e karma: l’Inter agguanta il pari

CalcioWeb

Dopo i due pareggi di Milan e Lazio nella giornata di ieri, quest’oggi anche Napoli e Inter hanno fatto il loro esordio nella fase a gironi della Champions League. Italiane imbattute, seppur con tre pareggi e una sola vittoria. Il successo porta la firma del Napoli, vittorioso per 1-2 sul campo del Braga. L’Inter ha rischiato invece il tracollo, ma è stata salvata da Lautaro Martinez nel finale.

Sporting Braga-Napoli

Il Napoli vince una partita dalle due facce, saldando nella ripresa il conto aperto con la sfiga nel primo tempo. I primi 45 minuti, infatti, sono essenzialmente di marca partenopea. Osimhen è incontenibile, i Campioni d’Italia sfiorano più volte il gol ma trovano un super Matheus e un po’ di cattiva sorte a sbarrargli la strada. Ci pensa comunque capitan Di Lorenzo, agli sgoccioli della prima frazione, a sbloccare la gara.

Nella ripresa il Braga, poco pimpante nel primo tempo, si fa nettamente più pericoloso. I portoghesi trovano il pari con Bruma di testa all’84’ sfruttando un calo fisico e di attenzione degli azzurri. Il finale è teso e aperto a ogni risultato ma il karma premia la squadra di Garcia: un cross di Zielinski dalla sinistra viene deviato in rete dal goffo intervento di Niakatè che regala l’1-2 al Napoli. L’ultimo brivido lo regala Pizzi che stampa sul palo il gol del 2-2.

Classifica Girone C

Napoli 3 Real Madrid 3 Braga 0 Union Berlino 0

Real Sociedad-Inter

L’Inter rischia grosso. Con le fatiche di un derby vinto 5-1 contro il Milan, ma non per questo meno dispendioso, i nerazzurri affrontano l’ostica Real Sociedad nel catino della Reale Arena di San Sebastian davanti a 36.000 spettatori. Inzaghi ne cambia 5 rispetto al derby: esordio in difesa per Pavard a destra con De Vrij in mezzo (per Acerbi e Darmian, Carlos Augusto per Dimarco a sinistra, Asslani per l’infortunato Calhanoglu in mezzo, davanti Arnautovic per Thuram.

I nerazzurri soffrono la verve degli spagnoli che al 4′ minuto passano subito in vantaggio con Mendez e litigano anche con i legni. Nella ripresa Barella rischia il rosso, poi tolto dal Var che interviene anche sul gol del pari (annullato) del subentrato Thuram. Quando tutto sembra perduto, Lautaro Martinez ci mette lo zampino per la rete che vale l’1-1 e un punto pesante ottenuto grazie all’unico tiro in porta dei nerazzurri.

Classifica Girone D

Salisburgo 3 Real Sociedad 1 Inter 1 Benfica 0