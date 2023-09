Christian Maldini lascia il calcio a 27 anni: il motivo e il nuovo ruolo

CalcioWeb

E’ già finita a 27 anni la carriera da calciatore di Christian Maldini, figlio maggiore di Paolo, reduce dall’ultima esperienza in Serie C con la maglia del Lecco. Difensore centrale classe 1996, nel corso della carriera ha indossato le divise anche di Pro Sesto, Pro Piacenza, Fondi, Alma Juventus Fano e Hamrun Spartans. Suo fratello Daniel, di ruolo attaccante, è di proprietà del Milan e gioca in prestito all’Empoli.

La decisione di Christian Maldini di appendere le scarpe al chiodo così giovane è stata commentata con stupore dagli addetti ai lavori. Il 27enne è pronto ad iniziare una nuova avventura, sempre nel mondo del calcio. E’ infatti in contatto per iniziare il percoso al fianco di Giuseppe Riso, uno degli agenti italiani più importanti. Della sua scuderia fanno parte Sandro Tonali, Davide Frattesi, Bryan Cristante, Alessandro Buongiorno, Nicolò Rovella, Gianluca Mancini, Lorenzo Lucca.