Cristiano Ronaldo, accoglienza pazzesca in Iran: inseguimento al pullman e assalto all’hotel | FOTO e VIDEO

Cristiano Ronaldo è un idolo di tantissimi tifosi e anche dal punto di vista tecnico è ancora considerato uno dei calciatori più forti. Dopo una prima stagione di ambientamento in un campionato completamente diverso, il portoghese si è dimostrato un leader anche in Arabia Saudita e i risultati sono stati entusiasmanti. Anche nell’ultima partita l’ex Juventus è andato in gol nell’1-3 rifilato all’Al-Raed.

L’Al-Nassr è reduce da quattro vittorie consecutive e l’inizio di stagione complicato sembra già alle spalle, attualmente occupa la quarta posizione e la vetta della classifica occupata dall’Al-Hilal è distante appena 4 punti. La squadra è arrivata in Iran per preparare la partita di AFC Champions League contro il Persepolis, prevista per martedì 19 settembre.

Cristiano Ronaldo, l’arrivo a Teheran e l’accoglienza

Centinaia di tifosi hanno fatto irruzione in un hotel superando la Polizia, riempiendo i corridoi e gli spazi pubblici con il chiaro obiettivo di incontrare il fuoriclasse portoghese. “Ronaldo, Ronaldo”, cantano i supporter. E’ andato in scena un vero e proprio ‘inseguimento’ al pullman della squadra.

Tanti giovani indossavano la maglia di Cr7, mentre altri si sono presentati con i poster. Un entusiasmo pazzesco per uno dei calciatori più forti di sempre.

هي أشيـاء لا تُشتـرى 💛 كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي 🤩

إلى العاصمة الإيرانية طهـران

عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات 🤳https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023