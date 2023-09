Cristiano Ronaldo si sottopone alla macchina della verità: la bugia sulla Juventus | VIDEO

CalcioWeb

Cristiano Ronaldo continua l’esperienza in Arabia Saudita e il rendimento del portoghese è molto migliorato nelle ultime partite. Il campionato si preannuncia scoppiettante con tante squadre in grado di vincere il titolo. Il calciatore dell’Al-Nassr riesce sempre a scatenare motivi di grande discussione anche fuori dal campo.

Il calciatore ex Juventus ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità e una risposta proprio sul club bianconero non è passata inosservata. L’intervistatore gli chiede se il gol in rovesciata contro i bianconeri è quello più bello, Ronaldo risponde sì, ma per la macchina della verità è una bugia.

Cristiano Ronaldo si è rifiutato di rispondere ad una domanda per motivi di rispetto: “Sir Alex Ferguson è il miglior allenatore della storia del calcio? Non sarebbe giusto. Sono stato con così tanti allenatori con cui ho vinto tanto e dobbiamo considerare anche loro come i migliori”. Infine ha confermato che giocherà ad alti livelli anche quando avrà 40 anni.

Il momento che tutti stavate aspettando.@Cristiano Ronaldo contro la macchina della verità. Guardalo ora su #Binance YouTube! ➡️ https://t.co/eX5ugEKvMm pic.twitter.com/FzQHpVaj87 — Binance Italia (@BinanceItalian) September 4, 2023