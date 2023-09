Dejan Stankovic torna subito in panchina: la nuova sfida è affascinante

CalcioWeb

Dejan Stankovic è pronto a rimettersi in gioco dopo la deludente esperienza sulla panchina della Sampdoria. Il serbo è stato un ottimo calciatore nel ruolo di centrocampista e le esperienze importanti sono state con le maglie di Stella Rossa, Lazio e Inter.

Nel 2014 ha intrapreso la carriera da allenatore prima come vice all’Udinese e poi come collaboratore all’Inter. La prima vera avventura come tecnico è stata alla Stella Rossa, poi il ritorno in Italia alla Sampdoria. La stagione alla guida dei blucerchiati si è conclusa con l’amara retrocessione nel torneo cadetto e il percorso è stato nettamente condizionato dai problemi societari fuori dal campo.

La nuova squadra di Stankovic

La Sampdoria ha deciso di cambiare allenatore e puntare tutto su Andrea Pirlo. Il serbo Dejan Stankovic è un tecnico molto apprezzato anche dal punto di vista umano ed è pronto a ripartire da una nuova squadra. L’ex blucerchiato è infatti diventato il nuovo allenatore del Ferencvaros, una squadra ungherese.

Il club è molto ambizioso e parteciperà anche alla fase a gironi della prossima Conference League, sfidando proprio una squadra italiana: la Fiorentina. La squadra è campione d’Ungheria in carica e l’esordio del serbo è previsto per il match di Coppa contro il Nagyecsed RSE.