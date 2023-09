Disastro Sampdoria: la panchina di Andrea Pirlo inizia a traballare

CalcioWeb

La Sampdoria è in crisi e la panchina di Andrea Pirlo inizia a traballare. Si è concluso il posticipo della 5ª giornata del campionato di Serie B e la prestazione dei blucerchiati contro il Cittadella non è stata all’altezza. La sfida allo stadio ‘Marassi’ si è conclusa sul risultato di 1-2.

La partita si sblocca al 43′ con una bella girata dell’attaccante La Gumina. La situazione sembra mettersi in discesa per la squadra di Andrea Pirlo, poi il disastro nella ripresa. Il Cittadella inizia a giocare con coraggio e, meritatamente, ribalta il risultato. Al 48′ è Magrassi a ristabilire la parità, al 66′ Branca sigla il gol del definitivo 1-2.

La Sampdoria è in crisi nera, attualmente occupa la 16ª posizione con 2 punti (più due punti di penalizzazione) ed è in piena zona playout. In 5 partite ha conquistato appena quattro punti frutto di una vittoria, un pareggio e addirittura 3 sconfitte. In casa sono arrivate tre sconfitte consecutive e la posizione di Pirlo è già in discussione.