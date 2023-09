Cessione Juventus, voci clamorose: Exor fa chiarezza

CalcioWeb

Nella notte di ieri si erano diffuse alcune voci, a dir poco clamorose, in merito alla cessione delle Juventus. Nell’edizione de “Il Giornale” in edicola nella mattinata odierna, viene fatto riferimento alla volontà della famiglia Agnelli di passare la mano dopo 100 anni alla guida della società. Le motivazioni sarebbero da ricercare nel momento complicato dei bianconeri: in campo i risultati non arrivano ormai da diverse stagioni, extra-campo la situazione è ben peggiore tra vicende giudiziarie, processi, inibizioni, debiti e penalizzazioni.

La notizia, c’era ovviamente da aspettarselo, ha destato grande clamore. Exor, la holding della famiglia Agnelli che detiene il 63,8% delle azioni della Juventus, che ha un valore di circa 800 milioni in Borsa, è dovuta intervenire personalmente a smentire quanto scritto da “Il Giornale”. “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento“, si legge nella nota della smentita. Vicenda chiusa o i tempi della cessione della Juventus, semplicemente, non sono ancora maturi?