Faroukou Cissé in Serie A: l’ex Dortmund firma a parametro zero!

Il calciomercato in Serie A non è ancora finito e continua a regalare sorprese. E’ ancora aperto il mercato degli svincolati, si tratta di calciatori senza squadra e contratto e liberi di firmare con altre squadre. E’ il caso anche di Faroukou Cissé, calciatore classe 2004 e considerato di grande prospettiva.

E’ un difensore centrale di piede destro, in grado di giocare all’occorrenza anche nel ruolo di terzino. E’ forte fisicamente e in marcatura, il suo punto di forza è anche il gioco aereo. Nelle ultime esperienze ha confermato i miglioramenti anche dal punto di vista tecnico e della personalità. La prima avventura è stata con i giovanissimi del Bayer Leverkusen, poi tutta la trafila al Borussia Dortmund fino all’U19.

Faroukou Cissé in Serie A

Il club tedesco ha deciso di non rinnovare il contratto e il difensore si è liberato a parametro zero. Sul 19enne si è fiondato il Genoa e la trattativa è andata a buon fine. Il calciatore ha già raggiunto l’Italia per le visite mediche e la firma del contratto.

Il tecnico Alberto Gilardino avrà modo di studiarlo ed eventualmente schierarlo in prima squadra. L’inizio di stagione della squadra rossoblu è stato dai due volti: il punto più alto è stato raggiunto con il successo all’Olimpico contro la Lazio, la nota stonata riguarda le due sconfitte in appena tre partite.