Fumata bianca: Trajkovski (il giustiziere dell’Italia) firma un nuovo contratto

Il nome di Aleksandar Trajkovski non è sicuramente nuovo ai tifosi italiani. Si tratta di un ex Palermo, giustiziere dell’Italia nello spareggio contro la Macedonia per l’accesso al Mondiale in Qatar. E’ un calciatore macedone classe 1992 in grado di giocare da esterno d’attacco, da trequarista, da seconda e da prima punta. Nel corso della carriera si è dimostrato un attaccante bravo nei movimenti senza palla e in più riesce a rendersi pericoloso anche con il tiro dalla distanza.

Le prime esperienze dalla carriera sono state con le maglie di Cementarnica 55, Inter Zaprešić, Zulte Waregem e il prestito al Malines. Poi il salto di qualità al Palermo e le avventure con Maiorca, Aalborg e Al-Fayha. Protagonista anche con la Nazionale della Macedonia e del gol che ha escluso l’Italia dal Mondiale in Qatar.

La nuova squadra di Trajkovic

Aleksandar Trajkovski non è più un calciatore svincolato. Secondo le ultime notizie l’ex Palermo ha raggiunto l’accordo con l’Hajduk Spalato, squadra del campionato croato. L’intesa definitiva è stata raggiunta e l’attaccante presto sarà a disposizione del suo nuovo allenatore.

Il campionato croato è arrivato alla sesta giornata e l’Hajduk guida la classifica con 15 punti frutto di 5 vittorie ed una sconfitta. L’arrivo di Trajkovski conferma le ambizioni del club e regala una soluzione importante per il reparto avanzato.