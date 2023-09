Furto nel ristorante della moglie di Lautaro: colpo a 4 cifre

CalcioWeb

Dopo il dolce successo per 5-1 nel derby, il weekend di Lautaro Martinez è proseguito in maniera decisamente amara. Nella notte di domenica, infatti, dei ladri si sono infiltrati nel locale “Coraje”, ristorante della moglie del bomber, Agustina Gandolfo, situato in zona Brera a Milano. Ad accorgersene sono stati i dipendenti che hanno trovato la porta secondaria del locale forzata.

La Polizia sta indagando su quanto accaduto vagliando i filmati delle telecamere di sicurezza del ristorante. Secondo i primi rilevamenti, i ladri sarebbero stati in 4 e si sarebbero portati a casa una refurtiva dal valore di 1000 euro.