Gattuso torna in panchina: la nuova destinazione è sorprendente

CalcioWeb

Gennaro Gattuso è reduce dall’esperienza al Valencia e si prepara per una nuova avventura sorprendente. La carriera da calciatore è stata di altissimo livello e ‘Ringhio’ si è sempre messo in mostra sotto l’aspetto del sacrificio e della determinazione. Centrocampista di ‘rottura’, l’esperienza più importante è stata con la maglia del Milan. Nel corso della carriera ha indossato anche le divise di Perugia, Rangers, Salernitana e Sion.

Nel 2013 ha intrapreso la carriera da allenatore proprio al Sion. Poi le avventure con Palermo, Ofi Creta, Pisa, Milan, Napoli e la brevissima parentesi alla Fiorentina. Infine il percorso al Valencia, concluso con la rescissione del contratto.

La nuova esperienza di Gattuso

Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina. L’allenatore italiano è ai dettagli per il passaggio al Lione, in Ligue 1. L’esordio potrebbe registrarsi già nel prossimo match casalingo di domenica contro il Le Havre.

L’avvio di stagione del Lione è stato ben al di sotto delle aspettative. Nell’ultimo match è arrivato il ko pesantissimo contro il Psg con il risultato di 1-4 e la decisione del club è stata quella di esonerare Blanc. In quattro partite ha conquistato appena un punto e occupa l’ultima posizione in classifica.