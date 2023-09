Il Napoli evita un’altra disfatta: rimonta da 2-0 a 2-2 contro il Genoa

CalcioWeb

Non è il Napoli dello scudetto. Non decolla la stagione della squadra di Rudi Garcia, senza vittoria nel campionato di Serie A da due giornate. Dopo il ko casalingo contro la Lazio, gli azzurri hanno confermato qualche difficoltà di troppo soprattutto in fase difensiva. Occasione sprecata per il Genoa di Gilardino, in doppio vantaggio e in controllo.

Il Genoa si affida alla coppia pericolosissima formata da Retegui e Gudmundsson, il Napoli risponde con Kvara, Osimhen e Elmas. Nel primo tempo la prima vera occasione è proprio per Retegui, passa un minuto e Bani in mischia fa esplodere il pubblico di casa.

Rudi Garcia si gioca le carte Raspadori e Politano, mosse decisive per riequilibrare la partita. Al 56′ Retegui è bravo a girare in rete il gol del raddoppio che sembra mettere in ghiaccio la partita. Il Napoli rientra in partita al 76′ con Raspadori, all’84’ è Politano con un bellissimo gol a siglare il definitivo 2-2. Il Napoli a 7 punti, il Genoa a 4.