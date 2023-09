Giallo Lione: colpo di scena Gattuso, in arrivo un altro italiano

CalcioWeb

Il Lione continua la ricerca al successore di Laurant Blanc e la decisione è stata quella di affidarsi ad un allenatore italiano. L’avvio di stagione della squadra è stato disastroso, attualmente occupa l’ultimo posto in classifica e in quattro partite ha conquistato solo un punto in quattro giornate, frutto di un pareggio e tre sconfitte, tre gol realizzati e addirittura 10 subiti.

La trattativa con Gennaro Gattuso si è fermata per motivi economici e di progetto e secondo quanto riporta ‘L’Equipe’ l’operazione sembra definitivamente naufragata. Secondo quanto riportato da fonti francesi sarà Fabio Grosso il prossimo allenatore del Lione. Il tecnico italiano è reduce dalla grande promozione con la maglia del Frosinone ed è in arrivo l’occasione della vita.

Chi è Fabio Grosso

La prima esperienza della carriera da allenatore è stata alla Juventus, prima da Vice in Primavera e poi da primo allenatore. Nel 2017 viene chiamato dal Bari, poi Verona, Brescia e Sion. Inizia un progetto alla guida del Frosinone fino all’entusiasmante promozione in Serie A. Il punto più alto della carriera è stato il trionfo al Mondiale 2006 con la maglia dell’Italia, grande protagonista in quasi tutte le partite e con il rigore decisivo trasformato in finale contro la Francia.