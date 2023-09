Gigi Cagni ridimensiona Lele Adani: il riferimento è alla carriera da calciatore

CalcioWeb

Lele Adani è considerato uno dei migliori commentatori televisivi ed esperto di calcio. L’ex calciatore è ormai una presenza della Bobo Tv, in compagnia di Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Nel corso della carriera da difensore ha indossato le maglie di Modena, Lazio, Brescia, Fiorentina, Inter, Ascoli, Empoli e Sammartinese.

Proprio l’esperienza con la maglia dell’Empoli è stata ricordata dal suo ex allenatore Gigi Cagni e la bordata è stata pesantissima. “E’ uno che esagera, il calcio è un’altra cosa. Lui racconta teoria. Io l’ho avuto da giocatore e non aveva tutta questa conoscenza calcistica, infatti non era titolare nel mio Empoli”, le dichiarazioni dell’allenatore.

Intervenuto ai microfoni di ‘Riviera Oggi’, Cagni ha rincarato la dose: “non so per quale motivo ma ormai è diventato tutto televisivo, ognuno cerca di fare il personaggio per se stesso e non pensare a quello che è il discorso del calcio”.