Giornalista sportivo in diretta tv: spunta una donna nuda | VIDEO

Un episodio imbarazzante si è verificato durante una diretta in tv. Il protagonista è stato il giornalista ecuadoriano Juan Francisco Rueda, in trasferta a Buenos Aires per seguire la nazionale impegnata contro l’Argentina per il match di qualificazione ai prossimi Mondiali. La sfida si è conclusa 1-0 a favore di Messi e compagni e il calciatore dell’Inter Miami è stato ancora una volta un grande protagonista.

Juan Francisco Rueda è diventato virale sui social e il motivo è particolare. Il giornalista ha deciso di analizzare la partita direttamente dall’hotel, poi il colpo di scena. Dallo studio hanno chiesto all’inviato di migliorare la qualità del collegamento. Il giornalista ha commesso il fatale errore di cambiare telecamera, mostrando anche l’interno della camera. A quel punto è spuntata una donna nuda che si stava rivestendo vicino al letto.

“C’è qualcuno nudo laggiù”, l’intervento dallo studio. Troppo tardi, le immagini sono state trasmesse in diretta ed in poco tempo il video è diventato virale sui profili social.

Ésto sucedió cuando el periodista deportivo de Ecuador, Juan Francisco Rueda tocó el botón que no debía de su computadora durante una transmisión. La mujer resultó ser la estudiante de comunicaciones Romina Rendón. El narrador tampoco disimuló y hasta narra lo que vio 🤦‍♂️🤣🤣🤣.… pic.twitter.com/pKGEDd1fxH — Molusco (@Moluskein) September 8, 2023