Incontro segreto: cosa ha detto Antonio Conte sulla Juventus

E’ arrivato il momento dei primi bilanci dopo la 5ª giornata del campionato di Serie A. Il riferimento è anche all’inizio di stagione della Juventus, dai due volti sotto l’aspetto delle prestazioni e dei risultati. Le partite contro Udinese, Empoli e Lazio hanno confermato la forza dell’organico, quelle contro Bologna e Sassuolo le lacune anche dal punto di vista delle individualità.

Il tecnico Massimiliano Allegri continua a nascondersi sull’obiettivo stagionale: “è il quarto posto. Milan, Inter e Napoli sono più forti”. Invece la squadra è attrezzata per la vittoria dello scudetto e l’allenatore dovrà trovare le soluzioni per accorciare sulla vetta della classifica occupata dall’Inter.

Conte, l’incontro segreto

Un tweet dell’operatore di mercato ‘Salt and Pepper’ ha svelato notizie interessanti sulla Juventus e sul futuro dell’allenatore Antonio Conte. “Perché Conte accetterà la Juve? Voglia di tornare nel giro. Stare vicino alla famiglia. Pensa che questa squadra possa fare molto meglio di come la gestisce Allegri. Riaprire un ciclo. Questo ha detto ieri sera in un incontro segreto (non per noi)”.

Antonio Conte è reduce dall’esperienza sulla panchina del Tottenham ed è alla ricerca di un altro progetto. Le voci sul ritorno alla Juventus continuano a circolare senza sosta e l’intesa per la prossima stagione sembra molto probabile.