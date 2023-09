Insigne pubblica una Storia e fa infuriare i tifosi del Napoli, poi il dietrofront | FOTO

CalcioWeb

L’ultima giornata in MLS ha regalato una sfida affascinante tra Inter Miami e Toronto, di fronte Leo Messi contro Lorenzo Insigne. La partita non è stata mai in discussione e si è conclusa sul netto risultato di 4-0 con i gol di Farias, Taylor (doppietta) e Cremaschi. Il rendimento del Toronto non è considerato all’altezza e l’attaccante italiano non riesce a mettersi in mostra.

L’attaccante napoletano ha scatenato il caso sui social e proprio i tifosi azzurri si sono infuriati. Tutto è nato dalla foto pubblicata in compagnia di Leo Messi: “con il più grande della storia”, il messaggio in onore dell’argentino.

E Maradona? I tifosi del Napoli non hanno gradito il messaggio dell’ex calciatore azzurro e si sono registrati tanti messaggi di protesta. Poi lo stesso Insigne ha deciso di fare un passo indietro, pubblicando una foto dell’ex Pibe de Oro: “ci sono alcune fedi che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcun tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona”.