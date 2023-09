Inter-Milan, scelto l’arbitro: è milanese e sarà la sua prima in A

CalcioWeb

Terminata la sosta per le Nazionali, è già tempo di tornare a pensare alla Serie A. La quarta giornata si apre subito con una super sfida. In campo Inter e Milan nel derby di Milano, la stracittadina più famosa al mondo che mette di fronte le squadre che sono partite in maniera migliore nel campionato italiano. Tre vittorie in tre partite per entrambe, 8 gol segnati a testa, 2 gol subiti dal Milan e 0 dall’Inter. Un derby che potrebbe dare già i primi segnali in ottica lotta scudetto e mette in palio più dei canonici ‘3 punti’.

Dirigerlo, nel clima rovente di San Siro, non sarà di certo facile. L’arbitro designato per la sfida sarà Simone Sozza, 36 anni, milanese. Per lui sarà la quarta gara della stagione, la prima in Serie A dopo aver diretto 2 gare dei preliminari di Conference League e Modena-Ascoli in Serie B. L’anno scorso ha diretto 11 partite in Serie A. In carriera ha arbitrato 3 volte l’Inter (contro Roma, Napoli e Sassuolo) e 2 volte il Milan (contro Lazio e Fiorentina), le milanesi hanno raccolto 5 vittorie. Gli assistenti saranno Carbone e Giallatini, il quarto uomo Guida, mentre al Var ci saranno Di Paolo e Piccinini.