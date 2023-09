Inter-Milan, le coreografie sfottò e il ritorno di Diletta Leotta | FOTO

CalcioWeb

E’ iniziato Inter-Milan, derby valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. Le milanesi sono state in grado di vincere tutte le partite e sono di diritto le favorite allo scudetto, in bella compagnia del Napoli e della Juventus, reduce dalla bella vittoria contro la Lazio.

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per una sfida attesissima dai tifosi. I supporter delle due squadre hanno regalato spettacolo con coreografie mozzafiato. “Siete usciti dai tombini”, è la scritta dei nerazzurri. “Circo internazionale”, la risposta dei rossoneri. Torna anche la giornalista Diletta Leotta dopo la maternità. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.