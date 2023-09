Inter-Milan, proteste furiose dei rossoneri per il gol di Mkhitaryan | VIDEO

CalcioWeb

Continua il programma della 4ª giornata del campionato di Serie A, dopo il successo della Juventus contro la Lazio. A San Siro in campo Inter-Milan in un derby che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre sono state protagoniste di un inizio di stagione importantissimo e sono le favorite per la vittoria dello scudetto, in bella compagnia di bianconeri e Napoli.

La partita si sblocca dopo appena 5 minuti: assist di Dimarco e vantaggio di Mkhitaryan. Due episodi in occasione dell’azione del gol e proteste furiose del Milan. Prima un contatto tra Dumfries e Theo, poi tra Thuram e Thiaw. Per l’arbitro è tutto regolare.

Ya que la transmisión no quiso mostrar la verdadera falta, pues aquí está. Falta clara sin balón y sin necesidad de Dumfries sobre Theo. pic.twitter.com/kRxRLRtGRO — Manu (@ForzaMilanVe) September 16, 2023