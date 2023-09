Inter, pazza idea dagli svincolati: la soluzione dopo l’infortunio di Arnautovic

CalcioWeb

Il lunch match della 5ª giornata del campionato di Serie A ha regalato il colpo in trasferta dell’Inter contro l’Empoli con un grande gol dell’esterno Dimarco. Percorso netto della squadra di Simone Inzaghi, in grado di piazzare cinque vittorie consecutive e guidare la classifica del massimo campionato italiano a punteggio pieno. I nerazzurri sono i favoriti alla vittoria dello scudetto.

Non solo buone notizie, la partita contro l’Empoli ha fatto registrare il grave infortunio dell’attaccante Marko Arnautovic. L’ex Bologna ha sentito tirare la coscia sinistra e il problema sembra abbastanza serio con il rischio di rimanere lontano dal campo per qualche mese. L’urlo del calciatore e le lacrime rappresentano un campanello d’allarme in vista degli esami.

Sostituto Arnautovic, la situazione svincolati

“Uno svincolato? Non abbiamo parlato con la dirigenza, aspettiamo l’esito degli esami di Arnautovic”, sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine della partita. La rosa dell’Inter è ridotta all’osso: Lautaro Martinez e Thuram sono le certezze, Sanchez un punto interrogativo per le condizioni fisiche degli ultimi anni. I nerazzurri potrebbero portare in prima squadra anche ragazzi della Primavera con tutti i rischi sotto l’aspetto dell’esperienza e delle qualità tecniche.

L’arrivo di un calciatore svincolato sembra inevitabile, considerando anche i tanti impegni ravvicinati. La pazza idea è quella che porta all’ex Atalanta Papu Gomez, reduce dall’esperienza al Siviglia. L’argentino ha bloccato l’offerta del Monza e aspetta una proposta con un progetto più interessante. L’inserimento dell’Inter potrebbe fare la differenza. Gli altri nomi sono l’ex Caicedo e Stefano Okaka.

La soluzione in grado di spostare gli equilibri è quella che porta al Papu Gomez, capace di disimpegnarsi in tanti ruoli dell’attacco, all’occorrenza anche da prima punta. Nelle ultime ore ha anche valutato la possibilità del ritiro dal calcio, la situazione potrebbe cambiare dopo la telefonata dell’Inter.