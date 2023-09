Inter, svelata la terza maglia: il club fa impazzire i tifosi | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

E’ un momento magico in casa Inter, dentro e fuori dal campo. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dal successo nel derby contro il Milan (5-1) e oggi i tifosi nerazzurri si sono scatenati per la presentazione della terza maglia. La divisa è bellissima e ha trovato l’apprezzamento dei supporter.

Per la prima volta nella storia, Inter e Nike hanno svelato in anteprima – durante la serata di lunedì – la nuova terza maglia 2023/24 durante un evento unico nel suo genere: per la Milano Fashion Week, Nike ha organizzato un torneo di calcio tra community.

La terza maglia dell’Inter è sempre stata considerata come il prodotto più lifestyle del Club nerazzurro. L’evento ha per la prima volta creato un momento esclusivo di contatto tra le community e i calciatori nerazzurri.

Nel corso della serata si sono presentati, tra la sorpresa dei presenti, Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Matilde Pavan, Flaminia Simonetti e Marta Pandini, che hanno indossato la nuova terza maglia e l’hanno distribuita alle persone presenti all’evento.

La terza maglia Inter 2023/24, che verrà presentata ufficialmente il 19 settembre, sarà disponibile sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele, Loreto e Roma Via del Corso. Dal 27 settembre il prodotto sarà acquistabile in tutti i punti vendita autorizzati. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini delle nuova divisa.